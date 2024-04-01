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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.

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