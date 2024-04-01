Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.
Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.