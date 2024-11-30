Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,676.60
BTC/USDT
96,580.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
TRT World Forum'da yapay zekanın politika ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet