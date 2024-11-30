Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.