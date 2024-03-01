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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) münasebetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü

Ankara

Dışişleri BBakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

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