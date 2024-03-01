Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) münasebetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri BBakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.