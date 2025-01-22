Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hurezeanu ile telefonda görüştü.
İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Fidan görevine yeni başlayan mevkidaşı Hurezeanu'yu tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.