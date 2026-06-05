Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu hükümeti tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan: Rohingya meselesine kalıcı çözüm bulunması amacıyla hareket ediyoruz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti.

Bakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Bangladeş'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Öncelikle kardeşim Rahman'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Dönem Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmesinden duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendisini huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

BM Genel Kurulunda yapılan seçimin ve Bangladeş'in zaferinin, Bangladeş'te başlayan yeni dönemin dünya çapında nasıl bir etki uyandırdığının da büyük bir tescili olduğunu ifade eden Fidan, "Ortaya çıkan sonuç, uluslararası toplumun Bangladeş'e duyduğu saygının çok önemli bir göstergesidir. Bangladeş'in BM'deki etkin rolü ve Sayın Rahman'ın sahip olduğu engin tecrübesiyle bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden hiç şüphe duymuyoruz." dedi.

Fidan, 12 Şubat'ta Bangladeş'te yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş'in yeni bir döneme girdiğini hatırlatarak, "Türkiye bunun çok güçlü bir destekçisi olmuştur. Biz bundan çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş-Türkiye arasındaki yoğun temas trafiğinin, ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Fidan, "Köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Fidan, 1,3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için de görüştüklerini vurguladı.

Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği'ne ilişkin mutabakat zaptı da imzaladıklarını söyleyen Fidan, "İnsanlığın ortak mirasına sahip çıkma kararlılığımızın göstergesi olan bu metnin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla hareket ediyoruz"

Fidan, Bangladeş'in küresel sınamaların arttığı dönemde omuzlarında bir "insani sorumluluk" taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi, ne yazık ki devam etmektedir. Bir milyondan fazla Rohingyalıya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla, ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz."

Bakan Fidan, Cox's Bazar'da bulunan mülteci kamplarını da ziyaret edeceğini ifade ederek, "TİKA, AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı gibi kurumlarımızın yürüttüğü faaliyetleri inceleme imkanımız olacak ve inşallah Sahra Hastanemizi de ziyaret edeceğiz. Rohingyaların durumunun iyileştirilmesine yönelik insani yardımlarımızı sürdürürken, güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşlerini desteklemeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Bölgenin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahının tesis edilmesinin Türkiye'nin dış politikasının en temel öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Fidan, "Günümüzde bölgesel çatışmalar, küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı." dedi.

"Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır"

Fidan, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir."

Fidan, anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışı doğrultusunda, diplomatik gayretlerin de yoğunlaştırıldığının altını çizerek, "Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden zaman zaman endişe duyduklarını dile getiren Fidan, "Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplum da savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır." dedi.

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır."

Fidan, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Bangladeş-Türkiye ilişkilerini yeni projelerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı pekiştirmek için ortak iradeyi somutlaştıracak adımlar atmanın sürdürüleceğini vurguladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman: Türkiye son derece önemli bir ortak

Khalilur Rahman da dışişleri bakanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını hatırlatarak, bugün de mevkidaşı Fidan'la karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bir araya geldiklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri toplantıların Bangladeş ve Türkiye arasındaki uzun dostluğu temsil ettiğini kaydeden Rahman, Fidan'ın ziyaretini önemli bulduklarını aktardı.

Rahman, ülkesinde düzenlenen parlamento seçimlerine gözlemci gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

"Türkiye son derece önemli bir ortak. Bangladeş'in BM Genel Kurul başkanlığı ile ilgili olarak adaylığını destekleyen çok önemli bir ortak." diyen Rahman, bu konuda Türkiye'nin verdiği desteği unutmayacaklarını dile getirdi.

Rahman, küresel sınamalar karşısında çok taraflı işbirliğinin son derece önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Fidan'ın ziyaretinin Bangladeş-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir döneme denk geldiğini belirten Rahman, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklığı daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Rahman, görüşmede Fidan'a, Türk yatırımcıların Bangladeş'teki çeşitli özel ekonomik bölgelerde yatırım imkanlarından yararlanabileceklerini ifade ettiğini aktardı.

Bangladeş'in karşı karşıya olduğu en önemli insani ve diplomatik sınamalardan birinin Rohingya krizi olduğunu vurgulayan Rahman, bu konuda daha önce önemli görevler üstlendiğini ve sorunun boyutları ile vahametini yakından bildiğini belirtti.

Rahman, BM Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı kabul konuşmasında da Rohingya meselesini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Rohingya krizinde üstlendiği rolü takdir ettiğini dile getiren Rahman, Ankara'nın insani yardım ve diplomatik destek konusunda krizin başlangıcından bu yana Bangladeş'in yanında olduğuna işaret etti.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Rohingya kamplarını da ziyaret edeceğini hatırlatan Rahman, Türk hastanesinin kamplardaki en önemli destek mekanizmalarından biri olduğunu, Türkiye'nin krizin çözümüne yönelik bölgesel ve uluslararası girişimlere de katkı sunduğunu kaydetti.