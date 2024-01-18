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Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

Tuğba Altun  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.

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