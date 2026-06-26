Dışişleri Bakanı Fidan, Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "(NATO Zirvesi) Bu tarihi bir zirve olacak. NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha belirleyici olacak" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: (NATO Zirvesi) Bu tarihi bir zirve olacak Dışişleri Bakanı Fidan, Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "(NATO Zirvesi) Bu tarihi bir zirve olacak. NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha belirleyici olacak" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlediği ortak basın toplantısında öne çıkan başlıklar şöyle:

- (NATO Zirvesi) Bu tarihi bir zirve olacak. NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha belirleyici olacak.

- Önümüzdeki ay Ankara'da yapılacak zirvede savunma sanayisiyle ilgili özel bir gündem olacak.

- ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan’ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

- Türkiye ve Kanada ilişkilerinin stratejik bir seviyeye taşıma kararı aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz.

- Venezuela’da depremde hayatını kaybedenler için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye bu trajik zamanda Venezuelalıların yanındadır.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand işe şöyle konuştu:

“(Ankara'da yapılacak NATO zirvesi) Bu zirve gerçekten son derece beklentinin yüksek olduğu zirve olacak, çünkü savunma sanayisine odaklanılacak.”