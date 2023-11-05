Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,894.00
BTC/USDT
35,138.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ’da AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Can Efesoy  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasına yönelik çabaların ele alındığı aktarıldı.

Tarafların, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Fidan'ın Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgede ateşkes sağlanması konularının ele alındığı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de vurulan ambulansların "Hamas militanlarını taşıdığı" iddiasını yalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız

Bakan Fidan: AB küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin AB perspektifinin değişmediğini söyledi

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin AB perspektifinin değişmediğini söyledi
Dışişleri Bakanı Fidan, Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz

Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet