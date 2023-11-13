Dolar
28.60
Euro
30.63
Altın
1,946.50
ETH/USDT
2,088.20
BTC/USDT
36,797.00
BIST 100
7,568.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Altun'un sözleri İspanya basınında
Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

İran'da, İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi

AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz

İsrail'de silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı

İsrail'de silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı
Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'nin bazı kısımlarının işgali kabul edilemez

Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'nin bazı kısımlarının işgali kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet