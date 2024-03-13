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Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile yarın Bağdat'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile güvenlik odaklı görüşmeler için yarın Bağdat'ı ziyaret edecek.

Tuğba Altun  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile yarın Bağdat'a gidecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, Türkiye ile Irak arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmelerin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenecek müteakip toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gidecek.

Yarın Irak'a gidecek heyette, Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bulunacak.

Toplantıda, terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili gündemdeki muhtelif başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.

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