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Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Başbakanı İbrahim tarafından kabulüne yer verildi.

Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştüğü belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi

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