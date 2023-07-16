Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Başbakanı İbrahim tarafından kabulüne yer verildi.
Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.