Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Beyrut'taki görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.
- Bakan Fidan: (İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile Beyrut'ta bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
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Bakanımız @HakanFidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun’la #Beyrut’ta biraraya geldi.🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/oNvF58BcED— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 17, 2023