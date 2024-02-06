Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, yakın zamanda açacağız." dedi.
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