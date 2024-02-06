Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,026.60
ETH/USDT
2,325.20
BTC/USDT
42,775.00
BIST 100
8,825.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız

Mehmet Şah Yılmaz  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, yakın zamanda açacağız." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz
Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız

Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız

Bakan Fidan: Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet