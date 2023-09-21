Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins'le görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.
Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.