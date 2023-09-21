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Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins'le görüştü.

Büşranur Koca  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı/Mustafa Aygün

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.

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