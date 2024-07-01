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Dışişleri Bakanı Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara'da görüştü Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Gakosso'yu başkentte ağırladığı belirtildi.

Paylaşımda, iki ülke arasında "Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandığı bildirildi.

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