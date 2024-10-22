Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin hazırlıkları konularını telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan ve Kırgız mevkidaşı Kulubayev telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, gelecek dönemde başkent Bişkek'te yapılacak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.