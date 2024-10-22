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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin hazırlıkları konularını telefonda görüştü.

Gökhan Çeliker  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan ve Kırgız mevkidaşı Kulubayev telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, gelecek dönemde başkent Bişkek'te yapılacak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.

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