Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.
Erbil
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, #Erbil'de #KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. pic.twitter.com/JtBnFvi3d4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 24, 2023