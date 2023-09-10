Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Eylül'de Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun davetlisi olarak Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın 10-11 Eylül'de Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Fidan'ın, ülkeyi Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu'nun davetlisi olarak ziyaret edeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.