Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son durumu telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.