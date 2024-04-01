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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son durumu telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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