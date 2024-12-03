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Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile Brüksel'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Brüksel'deki görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile Brüksel'de görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kanadalı mevkidaşı Joly, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.

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