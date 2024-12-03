Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile Brüksel'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Brüksel'deki görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kanadalı mevkidaşı Joly, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.