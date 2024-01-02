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Dışişleri Bakanı Fidan, ITC Başkanı Turan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.

Can Efesoy  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ITC Başkanı Turan'ı kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, ITC Başkanı Turan'ı Ankara'da kabul etti.

Paylaşımda, ikilinin ve heyetlerin fotoğrafına yer verildi.

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