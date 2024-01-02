Dışişleri Bakanı Fidan, ITC Başkanı Turan'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, ITC Başkanı Turan'ı Ankara'da kabul etti.
Paylaşımda, ikilinin ve heyetlerin fotoğrafına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.