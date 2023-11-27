Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Fidan'ın mevkidaşlarıyla temasları, Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.