Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’yle telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.