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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’yle telefon görüşmesi yaptı.

Büşranur Koca  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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