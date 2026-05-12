Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece güvenlik sorunu olmaya devam ediyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı." diye konuştu.

Bakan Fidan, Hürmüz boğazının bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani: İsrail insani yardımı silah olarak kullanıyor

Al Sani de toplantıda yaptığı konuşmada, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor." dedi.

Al Sani, "İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor." diye konuştu.