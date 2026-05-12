Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece güvenlik sorunu olmaya devam ediyor

Ekip
12 Mayıs 2026•Güncelleme: 12 Mayıs 2026
Bakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı." diye konuştu.
Bakan Fidan, Hürmüz boğazının bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Al Sani: İsrail insani yardımı silah olarak kullanıyor
Al Sani de toplantıda yaptığı konuşmada, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor." dedi.
Al Sani, "İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.