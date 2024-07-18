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Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Ankara'da İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile görüştüğü belirtildi.

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