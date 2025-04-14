Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda Umman'daki nükleer müzakereleri görüştü
İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i aynı aileden olmak üzere 13'e yükseldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin geçen hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı.
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