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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda Umman'daki nükleer müzakereleri görüştü

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i aynı aileden olmak üzere 13'e yükseldi.

Tuğba Altun  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda Umman'daki nükleer müzakereleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin geçen hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı.


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