Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı.