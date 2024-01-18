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Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde son günlerde bölgede yaşanan gerginliği ele aldı.

Tuğba Altun  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hüseyin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini kaydetti.

Bakan Fidan, tarafların soğukkanlı hareket ederek bölgenin istikrarını daha fazla riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

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