Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio'dan müttefiklik ve işbirliği vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, telefon görüşmesinde iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmelerinde, ülkelerinin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Türkiye ve ABD'nin, iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurgulayan Fidan ve Rubio, bölgesel konularda eş güdüm içinde hareket etmenin önemine değindi.
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