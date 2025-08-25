Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde görüştü.
