Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde görüştü.

Benzer haberler

