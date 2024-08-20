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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Muhammet Tarhan  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

İstanbul

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

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