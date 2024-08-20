Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.
İstanbul
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.