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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü

Sümeyye Dilara Dinçer  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü Fotoğraf:Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştüğü belirtildi.

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