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Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Feyyad ile Ankara'da görüştüğü kaydedildi.

Paylaşımda, tarafların fotoğrafına yer verildi.

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