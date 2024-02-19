Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Feyyad ile Ankara'da görüştüğü kaydedildi.
Bakanımız @HakanFidan Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile Ankara’da görüştü. pic.twitter.com/5HzjojZCJt— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 19, 2024
Paylaşımda, tarafların fotoğrafına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.