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Dışişleri Bakanı Fidan: Güvenliği tehdit altında olan Filistinliler ve bölge ülkeleridir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Güvenliği tehdit altında olan Filistinliler ve bölge ülkeleridir

Ankara

Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışmasının asla kabul edilemez olduğunu belirten Fidan, "İsrail'in kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla yaptıkları, yayılmacılık ve işgalden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Fidan, her savaştan ve krizden sonra İsrail'in topraklarının genişlemesinin bunun en somut kanıtı olduğuna dikkati çekerek, "İsrail, Batı Şeria'da yerleşim diye adlandırdığı işgal faaliyetleriyle de Filistinlilerin topraklarını çalmaktadır. Açık konuşalım, güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerekmekte." diye konuştu.

Pakistan ile İran arasındaki son gelişmeler

Fidan, Pakistan ile İran arasındaki son gelişmelere değinerek, iki ülke arasında vuku bulan gelişmelerin endişeyle yakından takip edildiğini söyledi.

İki ülkenin de dışişleri bakanlarıyla konuşma imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Kendileri, pozisyonları anlattılar, yaptıkları eylemin gerekçelerini söylediler. Biz, Türkiye olarak, daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik. Taraflar, her iki tarafın da olayların yayılmasını görmek istemediklerini ve kontrol altına aldıklarını söylediler. Umarım olaylar burada kalır. İki kardeş ülke arasında daha fazla bu olaylar büyümez."

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye olarak, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla ne yapılması gerekiyorsa onun yapılmasına devam edileceğini ve bunun için hazır olunduğunu dile getirdi.

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