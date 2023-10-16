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Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
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Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Dışişleri Bakanlığında gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilerleyen günlerde televizyon kanallarının temsilcileri ile buluşacağını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün görüştüğü gazetecilere, İsrail-Filistin çatışması ekseninde son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Fidan, Gazze'de derinleşen insani krizin önüne geçmek ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemek için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine değindiği buluşmada, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de değerlendiren Fidan'ın, yarın Lübnan'a resmi ziyarette bulunacağını, çarşamba günü Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını aktardığı öğrenildi.

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