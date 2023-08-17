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Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı.

Mustafa Deveci  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmenin Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, Bakan Fidan'ın, sorusu üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirdiği ifade edildi.

Fidan-Colonna görüşmesinde ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alındığı kaydedildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin hazırlandığını bildirmişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu'nun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için hazırlanan projenin, Pile halkının, bölgedeki arazilere kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgesi'ne muhtaç olmadan geçiş yapmasını sağlamak amacıyla hazırlandığı kaydedilmişti.

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