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Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Faruk Hanedar  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi

İstanbul

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

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