Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.
İstanbul
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.