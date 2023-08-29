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Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da gençlerle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Muhammet Mutaf  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da gençlerle buluştu Fotoğraf: Murat Gök - AA

Erzurum

Çeşitli programları dolayısıyla kentte bulunan Fidan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde "162. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emiz Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri ve il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanı, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Çifte Minareli Medrese'de "Gençlik Buluşması" programına da katılan Bakan Fidan, Müceldili Konağı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Programlar basına kapalı gerçekleştirildi.

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