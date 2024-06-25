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Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

Can Efesoy  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mirzoyan, yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

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