Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay Cün ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'i kabul etti.
Gazze'deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorununun ele alındığı görüşmede, Fidan ve Cay, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde de bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.