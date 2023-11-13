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Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay Cün ile görüştü.

Tuğba Altun  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'i kabul etti.

Gazze'deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorununun ele alındığı görüşmede, Fidan ve Cay, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

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