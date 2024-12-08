Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.
Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.
Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.