Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,633.26
ETH/USDT
3,982.10
BTC/USDT
99,845.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Tuğba Altun  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'na ilişkin paylaşım
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanmış olacaktır
Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü

Benzer haberler

Avrupa'daki Suriyeliler rejimin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı

Avrupa'daki Suriyeliler rejimin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı

Beyaz Saray: Biden, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

IKBY: Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz

IKBY: Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Bugün Suriye halkı için tarihi bir başlangıç

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Bugün Suriye halkı için tarihi bir başlangıç
BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, Suriye'deki gelişmelerin ardından bölgeyi ziyaret edecek

BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, Suriye'deki gelişmelerin ardından bölgeyi ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet