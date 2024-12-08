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Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı, Pakistanlı, Letonyalı ve İngiliz mevkidaşları ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ve İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Tuğba Altun  | 08.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı, Pakistanlı, Letonyalı ve İngiliz mevkidaşları ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı mevkidaşı Braze ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile Suriye'deki gelişmeler ve muhtemel bölgesel etkileri üzerine telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Letonyalı mevkidaşı Braze ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve muhtemel bölgesel etkileri değerlendirildi.

Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü.

Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bu ülkedeki durumun küresel ve bölgesel düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmasını engelleyecek adımlar ele alındı.

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