Dışişleri Bakanı Fidan: Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın köklü dostluk ve sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı iki devlet olduğunu belirterek, "Şuşa Beyannamesi ile perçinlenen bu birlikteliğimiz, bölgemizde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.
"Tek millet, iki devlet" şiarıyla iki ülke arasındaki muhabbetin ve dostluğun daim olmasını dileyen Fidan, "Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Can Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi’nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷🇦🇿— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 15, 2024
Türkiye ve Azerbaycan, köklü dostluk ve sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı iki devlettir. Şuşa Beyannamesi ile perçinlenen bu birlikteliğimiz, bölgemizde barış ve…