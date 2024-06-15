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Dışişleri Bakanı Fidan: Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümünü kutladı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun

Ankara

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın köklü dostluk ve sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı iki devlet olduğunu belirterek, "Şuşa Beyannamesi ile perçinlenen bu birlikteliğimiz, bölgemizde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

"Tek millet, iki devlet" şiarıyla iki ülke arasındaki muhabbetin ve dostluğun daim olmasını dileyen Fidan, "Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

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