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Dışişleri Bakanı Fidan, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Traore ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Traore ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na eş başkanlık etmek üzere Ankara’da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Traore ile görüştü

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