Dışişleri Bakanı Fidan, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Traore ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na eş başkanlık etmek üzere Ankara’da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na eş başkanlık etmek üzere Ankara’da bulunan Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traoré ile görüştü.🇹🇷🇧🇫 pic.twitter.com/lVaRqbceR7— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 17, 2024