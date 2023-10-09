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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Ankara'da bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştüğü belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsünün (Middle East Institute - #MEI) ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Ankara'da bulunan bir grup ABD'li uzman ve akademisyeni kabul ettiği bildirildi.

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