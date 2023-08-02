Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı ağırladı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın nezaket ziyaretinde bulunan Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladığı belirtildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in de İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.
Görüşmede tarafların ikili ilişkilerin gündemindeki konuları etraflıca ele aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.