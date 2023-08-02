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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı ağırladı.

Can Efesoy  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın nezaket ziyaretinde bulunan Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladığı belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in de İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Görüşmede tarafların ikili ilişkilerin gündemindeki konuları etraflıca ele aldığı kaydedildi.

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