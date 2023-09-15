Dışişleri Bakanı Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.
İstanbul
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Grandi'yi İstanbul'da ağırladığı belirtildi.
Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ile görüştüğü ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.