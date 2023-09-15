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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök / AA

İstanbul

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Grandi'yi İstanbul'da ağırladığı belirtildi.

Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ile görüştüğü ifade edildi.

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