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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ‘’Aile Fotoğrafı’’ çekimine katılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Arnavutluk Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşuyor.
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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılmak için New York'u ziyaret edecek.

Can Efesoy  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı BMGK oturumuna katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Fidan, 11 Kasım'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için oluşturulan grubun diğer üyeleriyle temaslarda da bulunacak.

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