Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılmak için New York'u ziyaret edecek.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı BMGK oturumuna katılmak üzere yarın New York'a gidecek.
Fidan, 11 Kasım'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için oluşturulan grubun diğer üyeleriyle temaslarda da bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.