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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, New York'ta İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla beraber BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüğü bildirildi.

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