Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, New York'ta İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla beraber BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüğü bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir araya geldi. pic.twitter.com/kgnNhtaA1c— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024