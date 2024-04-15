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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

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